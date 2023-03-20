«Получили деньги, а потом заблокировали». Что делать, если обманул Instagram-магазин

Сейчас совершать покупки через Instagram и интернет-магазины – норма. Однако никогда не предугадаешь, добросовестен ли продавец, находящийся по ту сторону экрана.

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В редакцию Tengri Life обратилась жительница Актау Гульмира Кенжебаева с жалобой на один из столичных онлайн-магазинов цветов.

Так, красивый и весенний праздник 8 Марта был омрачен недобросовестными владельцами цветочного бизнеса. Накануне праздника младший брат Гульмиры, проживающий за рубежом, оформил заявку на букет пышных тюльпанов стоимостью 33 500 тенге на одном из сайтов, осуществляющих доставку цветов по всему Казахстану.

После оплаты товара, онлайн-консультант сообщил, что букет будет доставлен до 11 ночи. К слову, о неспешности доставки на сайте клиента не предупредили, а последующие возражения со стороны потребителя были проигнорированы.

«В конечном итоге букет был доставлен 13 марта, а не 8 числа. Я позвонила с просьбой забрать обратно его — праздник давно закончился. Однако через курьера они отправили нам домой коробку конфет. А позже и вовсе игнорировали наши звонки, говоря, что решают вопрос с руководством», – отметила Гульмира.

Фото: кадры переписок

Однако, помимо того, что заказ был доставлен на несколько дней позже, букет вовсе не соответствовал товарному виду, утверждает женщина. Таким образом, мама потерпевших вместо тюльпанов получила 9 белых роз ненадлежащего качества.

«Пришло вовсе не то, что мы заказывали. Они меня уверили, что это голландские розы, мол, одна роза стоит 3200 тенге, а весь букет якобы стоит 28 000. Я звонила каждый день, дальше выясняла, что к чему. В итоге, меня попросили больше не звонить и заблокировали мой номер «, – делится с нами потерпевшая.

Фото: кадры переписок

Привлечь к ответственности — можно

Известно, что мошенничество и недобросовестное оказание услуг посредством интернета — явление достаточно распространенное. Кто же регулирует деятельность магазинов в социальных сетях и что делать в случае обмана? На эти вопросы нам ответила юрист и автор Telegram-канала «Право знать» Надежда Гельдт.

Для начала можно написать претензию в адрес продавца, рекомендует юрист. Обычно на сайте указаны контактные данные для связи (номер телефона, адрес электронной почты). Если есть юридический адрес на сайте, то можно направить претензию обычной почтой.

В претензии необходимо подробно описать суть нарушения и свои требования (заменить или сделать возврат товара, вернуть деньги).

Если действия продавца представляют собой мошенничество (вам не доставили товар, который уже оплачен), то можно подавать заявление в полицию.

«Многие ошибочно полагают, что интернет-мошенников невозможно привлечь к ответственности из-за отсутствие данных, но обычно к товару могут быть приложены документы, в которых указаны контактные данные продавца или данные из реквизитов, через который осуществлялась оплата», – говорит эксперт.

Важно изначально обезопасить себя, выбрав надежного продавца или проверенный сайт. Помните, что согласно пункту 1 статьи 10 закона «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре (работе, услуге), а также о продавце.

В свою очередь продавец, согласно статье 29 закона «О защите прав потребителей», обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий установленным требованиям.

«Соответственно у продавца есть обязательства предоставить товар в соответствии с установленными описаниями, потребительскими свойствами. В рассматриваемой ситуации — это определенный букет (вид цветов, их цвет, упаковка)», – отмечает юрист.

Должник, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательство несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и прочее).

«Стоит отметить, что к таким обстоятельствам не относится отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг. Законодательством или договором могут быть предусмотрены иные основания ответственности или освобождения от нее», – делится с нами юрист.

Согласно статье 190 КОАП, обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг, – влекут штраф:

на физических лиц в размере 10 МРП;

на субъектов малого предпринимательства – в размере 20 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства — в размере 50 МРП.

Что делать в случае, если продавец отказывается возвращать деньги?

Подать жалобу на сайте e-tutynushy.kz, данный ресурс сам перенаправит жалобу продавцу. У продавца есть 10 дней на решение вопроса с покупателем, и, если за это время продавец не отреагирует на жалобу, подключаются государственные органы.

В Комитет по защите прав потребителей через бот @kzpp_bot.

Подать жалобу на портал электронного правительства egov.kz

Обратиться на горячую линию: +7 (7172) 75-06-42, 75-16-32, 74-98-32, 74-98-36.

Направить официальную претензию продавцу, если в течение 10 дней вы не получите возврат, то можете обратиться в суд.

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