Получили уведомление из-за мобильных переводов? В КГД рассказали, что делать

Казахстанцам, получившим уведомление от налоговых органов о возможных нарушениях, связанных с мобильными переводами, дадут 30 рабочих дней на его исполнение. Об этом сообщили в Комитет государственных доходов, передает LS.
Кому могут направить уведомление
Основанием для проверки являются 100 и более переводов от разных лиц, поступивших на банковский счёт физического лица в течение трёх месяцев подряд. При этом общая сумма поступлений должна превышать 12 минимальных заработных плат — в 2025 году это 1,02 миллиона тенге.
Информацию о таких операциях налоговым органам предоставляют банки. Финансовые организации ежеквартально передают сведения о счетах граждан, по которым выявлены признаки предпринимательской деятельности.
Что делать после получения уведомления
После анализа данных органы госдоходов направляют уведомления и разъяснения о необходимости зарегистрироваться в качестве предпринимателя, предоставить налоговую отчётность и исполнить другие обязательства.
В КГД уточнили, что уведомление необходимо исполнить в течение 30 рабочих дней с момента получения.
Если гражданин согласен с выявленными нарушениями, ему необходимо устранить их и при необходимости представить уточнённую налоговую отчётность.
Как оспорить уведомление
Если человек не согласен с выводами налоговых органов, он вправе направить письменные пояснения с обоснованием своей позиции.
В документе необходимо указать данные налогоплательщика и органа госдоходов, номер и дату уведомления, причины несогласия, а также поставить подпись и дату. При наличии рекомендуется приложить подтверждающие документы.
Если гражданин согласен лишь с частью замечаний, он может устранить нарушения по этим пунктам, а по остальным предоставить объяснения.
Налоговики могут провести дополнительную проверку
В КГД подчеркнули, что в случае непредставления ответа в установленный срок или необходимости проверки предоставленных пояснений налоговые органы могут провести дополнительный контроль.
Сейчас комитет проводит предупредительную работу с гражданами, у которых выявлены признаки ведения предпринимательской деятельности через мобильные переводы.
Всего 50 тысяч тенге в месяц: сколько можно накопить к 60 годам
Грозовой фронт накроет Костанайскую область.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.