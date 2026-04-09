Получили уведомление из-за мобильных переводов? В КГД рассказали, что делать





Казахстанцам, получившим уведомление от налоговых органов о возможных нарушениях, связанных с мобильными переводами, дадут 30 рабочих дней на его исполнение. Об этом сообщили в Комитет государственных доходов, передает LS.

Кому могут направить уведомление

Основанием для проверки являются 100 и более переводов от разных лиц, поступивших на банковский счёт физического лица в течение трёх месяцев подряд. При этом общая сумма поступлений должна превышать 12 минимальных заработных плат — в 2025 году это 1,02 миллиона тенге.

Информацию о таких операциях налоговым органам предоставляют банки. Финансовые организации ежеквартально передают сведения о счетах граждан, по которым выявлены признаки предпринимательской деятельности.

Что делать после получения уведомления

После анализа данных органы госдоходов направляют уведомления и разъяснения о необходимости зарегистрироваться в качестве предпринимателя, предоставить налоговую отчётность и исполнить другие обязательства.

В КГД уточнили, что уведомление необходимо исполнить в течение 30 рабочих дней с момента получения.

Если гражданин согласен с выявленными нарушениями, ему необходимо устранить их и при необходимости представить уточнённую налоговую отчётность.

Как оспорить уведомление

Если человек не согласен с выводами налоговых органов, он вправе направить письменные пояснения с обоснованием своей позиции.

В документе необходимо указать данные налогоплательщика и органа госдоходов, номер и дату уведомления, причины несогласия, а также поставить подпись и дату. При наличии рекомендуется приложить подтверждающие документы.

Если гражданин согласен лишь с частью замечаний, он может устранить нарушения по этим пунктам, а по остальным предоставить объяснения.

Налоговики могут провести дополнительную проверку

В КГД подчеркнули, что в случае непредставления ответа в установленный срок или необходимости проверки предоставленных пояснений налоговые органы могут провести дополнительный контроль.

Сейчас комитет проводит предупредительную работу с гражданами, у которых выявлены признаки ведения предпринимательской деятельности через мобильные переводы.

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