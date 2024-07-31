Получить 347 тысяч тенге на похороны родственника теперь можно онлайн в Казахстане

Казахстанцы теперь могут онлайн подать заявление в ЕНПФ на получение выплаты на погребение родственника, которая в 2024 году равна 347 тыс. тенге. Подробности о новой услуге узнали журналисты NUR.KZ.

Выплаты на погребение могут получить родные и близкие, похоронившие казахстанцев, у которых были накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Размер такой выплаты составляет 94 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 347 048 тенге в 2024 году. Однако выплатить могут меньше, если у умершего вкладчика недостаточно средств, но без удержания налога.

Между тем, как сообщили в ЕНПФ, теперь, чтобы оформить выплату на погребение, не нужно идти в офис фонда – все можно сделать в режиме онлайн.

Сама процедура состоит из нескольких простых этапов:

на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ в разделе «Услуги» нужно найти вкладку «Подача заявления на выплату в связи со смертью получателя (на погребение)»;

в открывшемся окне ввести ИИН умершего родственника;

начнется проверка наличия сведений о смерти – если их не будет, то придет соответствующее уведомление;

далее начнется процедура подтверждения родственных связей;

после успешных проверок откроется окно, куда нужно ввести свои банковские реквизиты;

введя необходимую информацию, нужно нажать на кнопку «Проверить» и подписать заявление через ЭЦП. Однако, если система не найдет данные о родственных связях, то заявителю придется обратиться с подтверждающими документами в офис ЕНПФ.

@Автор: Илья Манаев

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