Получить доход и разделить поровну: какие риски можно ожидать при выплатах детям из Нацфонда

Экономисты и финаналитики в комментариях zakon.kz поделились мнением, согласно которому законопроект о выплате детям половины инвестдохода – это существенный шаг в сторону демократизации нацэкономики. Но существуют и риски, на которые стоит обратить внимание.

На днях Мажилис Парламента РК принял в первом чтении законопроект по выплатам детям из Нацфонда. По расчетам разработчиков, если ребенок родился в 2023 году, то по достижению 18 лет он получит около 3,5 тыс. долларов.

Дети, которые в следующем году станут совершеннолетними, теоретически, могут рассчитывать в соответствии с той доходностью, которая есть сегодня – в среднем на 160-170 долларов. Чем младше сейчас ребенок, тем больше будет накапливаться. Механизм планируют запустить с 1 января 2024 года.

6,5 млн человек могут рассчитывать на получение части инвестдохода Нацфонда РК

Депутаты Мажилиса рассказали Zakon.kz, что расчет выплат будет вестись, исходя из среднегодовых значений за предыдущие 18 лет.

«Почему за предыдущие 18 лет? Потому что, исходя из кризисной ситуации на рынке, иногда доходы Нацфонда могут иметь отрицательное значение. Чтобы нивелировать это отрицательное значение, берется такой длительный период. Так, если на сегодня брать, с 2005 года по 2023 год среднее значение где-то 2,6%, но это расчет в валюте. Детей, которые не достигли 18 лет, на сегодня насчитывается 6,5 млн человек. То есть 6,5 млн человек могут рассчитывать на получение части инвестиционного дохода Нацфонда РК», — говорит депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев.

Немного о рисках

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов видит позитив в том, что теперь, правительство не сможет куда-то использовать часть Нацфонда, поскольку нужно будет выплачивать половину инвестдохода в пользу детей.

«Это хорошо. Это поможет укреплению финансовой дисциплины», – считает Расул Рысмамбетов.

Также финаналитик не исключает риск разочарования в обществе, если заявления властей не будут выполнены на 100% и вместо обещанных 150-200 долларов на счета детей будут поступать 1-2 доллара в год. А такой сценарий по словам эксперта возможен, если учитывать прирост населения.

«Надо учитывать прирост населения. Если этого не учесть сейчас, то в последствии может получиться, что доля выплат уменьшиться. Но в любом случае, я считаю, что заявленные намерения властей – это хорошая инициатива, потому что Нацфонд начинает служить населению», — сказал Расул Рысмамбетов.

Лучше хоть что-то, чем совсем ничего

Экономист Марат Абдурахманов также положительно оценивает законопроект. По его словам, так люди получат от государства деньги за недропользование. Но при этом эксперт обращает внимание и на риски

«160 долларов сегодня и 3,5 тысяч долларов через 18 лет – это примерно одна и та же сумма. Потому что 18 лет назад 3 000 долларов – это были одни деньги, сейчас – другие. Я считаю, что экономически выводить деньги из Нацфонда в страну – это правильно. Но, полагаю, что механизм распределения не совсем корректный. Он не учитывает инфляцию в стране и реальные цены. В нашем случае государство, думаю, не решает ни одну стратегическую задачу».Марат Абдурахманов

Экономист считает, что если бы каждому казахстанцу, достигшему совершеннолетия, покупали жилье на деньги Нацфонда, тогда был бы совершенно другой подход.

«Я бы в этой ситуации, в целях стимулирования граждан, выдавал бы жилье не в 18 лет, а в 21 год, когда у семьи рождается первый ребенок. Это было бы целесообразно, понятно, экономически и демографически обоснованно. Что касается опасений по приросту населения, то сейчас статданные показывают, что начался спад, хотя вплоть до 2022 года шел рост. Так что, задача с жильем вполне реальная», — сказал Марат Абдурахманов.

Выплаты детям могли быть на порядок больше

Преподаватель финансовой грамотности Оркен Динасилов законопроект о выплате детям из главного фонда страны воспринимает как позитивное событие. Однако, по его словам, они могли бы быть гораздо больше, если бы в нашем обществе был более высокий уровень финансовой грамотности.

«Пару месяцев назад Нацбанк для публичного обсуждения предложил концепцию управления Нацфондом. К сожалению, столь важный документ фактически остался вне поля зрения казахстанцев. Между тем, согласной концепции, ребалансировка портфеля запланирована при отклонении в 3%. При этом сберегательный портфель выглядит так: 60% – облигации, 30% – акции, 5% – золото и 5% – альтернативные виды активов», — отметил Оркен Динасилов.

По словам эксперта, портфель консервативный, то есть, доходность будет не высокая. Ведь здесь следует учесть, что наибольшую доходность приносят акции, которые также являются самыми высокорисковыми инструментами на фондовом рынке.

«Долю акций в портфеле можно было бы увеличить до 60%, соответственно выросли бы и выплаты, но наше общество не приветствует подобные риски. Хотя многие любят приводить в пример норвежский фонд благосостояния, где акции занимают до 70% всего портфеля. Но при этом мало кто знает, что в его истории не раз просадки (убытки) достигали 30%. И это, по мнению норвежцев, считается допустимым колебанием на рынке», — сказал Оркен Динасилов.

Эксперт уверен, консервативный подход напрямую, без агрессивного, хотя и высокодоходного портфеля, напрямую отразится на доходах несовершеннолетних казахстанцев.

«Надо полагать существует опасение, что даже кратковременное падение в цене инвестиционных инструментов из-за колебаний на фондовом рынке, существует риск определенного рода, вплоть до социальных потрясений. Вот что значит отсутствие финансовой грамотности и доверия. Именно поэтому у Нацфонда консервативный портфель, что в итоге будет прямо отражаться на сумме выплат детям», – Оркен Динасилов.

В целом, эксперты хотя и выразили некоторые сомнения в механизме и объеме детских выплат, все же сошлись во мнении о безусловной ценности законопроекта о выплате детям из Нацфонда, который является позитивным явлением и шагом в сторону открытости деятельности самого фонда и справедливого распределения ресурсов среди несовершеннолетних граждан Казахстана.

Дулат Тулепов

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