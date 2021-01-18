Получить извещение, вызвать контролеров, заключить договор теперь можно онлайн на ГКП «Костанай — Су»

На коммунальном предприятии «Костанай-Су» презентовали элементы цифровизации, которые они внедрили на своем предприятии за последние два года. К примеру, здесь полностью обновили сайт и теперь готовы заключать со своими абонентами договоры с помощью электронной цифровой подписи, получить извещение и вызывать контролеров. Работа диспетчерской службы перешла цифру

Эльвира Батрякова уже не один год работает диспетчером в коммунальном предприятии «Костанай-су». Она вспоминает, что год назад училась работать здесь по -новому, без бумаг, лишь, вбивая адреса звонивших абонентов, у которых случились какие-либо проблемы, в специальную программу. Бригады получают заявку автоматически и должны в свою очередь выехать по адресу.



«Вот в январе поступили заявки, отрабатываются бригады, обрабатываем и ставим время, все записываем на участке»,- пояснила диспетчер ГКП «Костанай — Су» Эльвира Батрякова.



При этом диспетчер может на мониторе компьютера еще и следить за тем, где находится ремонтная бригада, выезжала ли она по адресу и как долго находится на вызове. Таким образом, отмечают специалисты, контролировать всю работу ремонтных бригад. А вот на сайте Костанай су тоже полно изменений, важных для абонентов. К примеру, здесь можно заключить договор на оказание услугу, главное чтобы у вас была электронная цифровая подпись и все копии правоустанавливающих документов. Так же с помощью сайта можно вызвать контролера.



«Это очень актуально, когда человек сидит дома во время пандемии, он хочет вызвать контролера, не нужно звонить, просто вбиваете адрес, нужно выбрать адрес и время вот к примеру, 20 января»,- рассказал заместитель директора ГКП «Костанай — Су» Арман Жунусов.

Свою роль в цифровизации сыграл и запуск в «Костанай су» программы «Мобильный контролер» осенью прошлого года. Прошло немного времени, но здесь уверены, что польза уже от новшества есть. На специальном планшете установлена программа, которая помогает контролеру видеть всю историю абонента. Есть ли долг, когда была опломбировка, распломбировка, когда ему необходимо проводить поверку, а сотруднику не нужно носить с собой большое количество бумаг.



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