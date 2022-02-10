Получить пенсию в странах ЕАЭС можно будет по электронной заявке

ainews.kz
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС, сообщает zakon.kz.
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Это позволит уполномоченным органам стран Союза перейти с бумажного на электронный формат взаимодействия при реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС.
По информации ЕЭК, документ станет основой для разработки и утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС.
Планируется обеспечить оперативный обмен между странами ЕАЭС юридически значимыми электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсии трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из одного государства в другое.
Как отмечается, реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки рассмотрения их заявлений на назначение пенсии.
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