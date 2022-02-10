USD 426.31
EUR 487.02
RUB 5.7
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Получить пенсию в странах ЕАЭС можно будет по электронной заявке

Получить пенсию в странах ЕАЭС можно будет по электронной заявке

ainews.kz

Vinkmag ad

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС, сообщает zakon.kz.

Это позволит уполномоченным органам стран Союза перейти с бумажного на электронный формат взаимодействия при реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС.

По информации ЕЭК, документ станет основой для разработки и утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Планируется обеспечить оперативный обмен между странами ЕАЭС юридически значимыми электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсии трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из одного государства в другое.

Как отмечается, реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки рассмотрения их заявлений на назначение пенсии.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Почему банкоматы не показывают сумму комиссии при снятии наличных с карты другого банка
Следующая новость

Причину смерти найденной в Костанае женщины назвали полицейские