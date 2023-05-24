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Получить помощь от известных адвокатов, нотариусов, госорганов смогут костанайцы

Фото из открытых источников

Во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист».

Цель акции — повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них — известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители госорганов и др.

За годы своего существования акция Народный юрист стала уже традиционной и значимой для простых казахстанцев. За период 2016-2022 года в акции приняли участие более 7000 лучших экспертов и представителей государственных органов уровня лиц, принимающих решения. Консультации получили более 150 000 обратившихся за правовой помощью граждан.

Старт акции 26 мая в 17.00 часов.

В Костанайской области акция состоится по адресу: ул. Тәуелсіздік, 118, корпус КРУ им. А. Байтурсынова (Здание Костанайского государственного педагогического университета им. У. Султангазина).

 

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