Получить потребительский кредит в Казахстане станет сложнее

Все необеспеченные потребительские микрокредиты физических лиц будут подлежать расчету коэффициента долговой нагрузки.

Об этом в ответе на запрос депутатов мажилиса сообщил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В августе 2022 года Агентством был разработан дополнительный пакет регуляторных мер по дальнейшему ужесточению регулирования и контроля за выдачей беззалоговых микрокредитов, деятельностью МФО и коллекторских агентств: для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам расчету КДН будут подлежать все необеспеченные потребительские микрокредиты физических лиц, вне зависимости от уровня дохода заемщика», — сообщил зампред АРРФР РК.

Также, по его словам, в целях охлаждения рынка беззалоговых онлайн-микрокредитов планируется повысить требования к уровню резервирования собственного капитала — с 200% до 500% коэффициента риск-взвешивания микрокредитов.

«Для ограничения роста проблемной задолженности по микрокредитам планируется ввести лимит по доле проблемных микрокредитов на уровне не более 20% от объема всех микрокредитов, включая микрокредиты на внебалансе и переуступленные третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. Таким образом, лимит 20% будет включать переданные микрокредиты коллекторам. Превышение лимита будет приравнено к 5 нарушению пруденциального норматива достаточности собственного капитала k1 с последующим отзывом лицензии на микрофинансовую деятельность», — отметил Нурлан Абдрахманов.

С целью ограничения долговой нагрузки граждан к концу 2022 года планируется снижение предельного размера вознаграждения по краткосрочным беззалоговым микрокредитам — с 25% до 20%. Во избежание рисков манипулирования размером вознаграждения его расчет будет производиться исходя из ежедневной ставки вознаграждения размером, который не превышает 0,44%.

Кроме того, он анонсировал поэтапное увеличение минимального размера собственного капитала МФО со 100 млн тенге до 200 млн тенге.

Напомним, ранее замглавы Агентства информировал, что 28 тыс. заемщикам микрокредитные организации простят долги.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.