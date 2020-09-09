Получить права за 60 тысяч тенге предлагают мошенники в Костанае

Проектным офисом «Қостанай – адалдық алаңы» проведен мониторинг социальных сетей и популярных мессенджеров, на предмет наличия жалоб и поиск так называемых «Помогаек» по получению государственных услуг.

Итоги мониторинга привели к контактному телефону лица, оказывающего данные услуги. Условный псевдоним по имени «Шамиль права», предлагает свои услуги по решению вопросов возврата прав после их лишения судом либо урегулирования данного вопроса до суда, а также выдачу прав, курьером или с получением прямо в СпецЦОНе вашего города.

За свои услуги Шамиль берет довольно круглую сумму от 60 000 тенге и выше, нескромный мошенник также прикрепляет ссылку, где благодарные клиенты могут оставить свои отзывы.

Для полноты картины всей цепочки и механизма данной деятельности, менеджерами проектного офиса проведена переписка с данным лицом, по итогам которого выяснилось, что данное лицо незаконно осуществляет свою деятельность. Вместе с тем, в целях информирования граждан, на одном из информационных ресурсов 10 августа текущего года опубликована новость на тему «Как мошенники торгуют водительскими правами в Telegram-каналах»

По итогам мониторинга и в целях минимизации коррупционных рисков, а также проверки установленных фактов Проектным офисом готовится материал для направления в Департамент полиции Костанайской области.

Проектный офис «Қостанай – адалдық алаңы» призывает получать все услуги на законных основаниях, чтобы не стать жертвами мошенников и не потерять свои деньги, вся необходимая информация о получении государственных услуг размещена на ресурсах электронного правительства Egov.kz.

Если у вас есть информация о подобных мошеннических действиях, которые рекламируются в социальных сетях, или вы сами стали жертвой, обращайтесь в проектный офис «Қостанай – адалдық алаңы» по номеру 544-624 либо республиканский кол-центр Агентства по противодействию коррупции 1424.

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