Получить путевку на вылов рыбы можно будет только онлайн

МЭПР подготовило изменения в Правила осуществления любительского (спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий, сообщает Zakon.kz.

Поправка предусматривает, что для исключения выдачи путевки на любительское рыболовства в бумажном виде предлагается выдавать путевки через партнерские интернет-ресурсы ( ПИР) природоохранных учреждений.

«Путевка выдается через ПИР в форме электронного документа, при котором предоставляется онлайн заполненная путевка с чеком и электронной печатью», – говорится в документе.

Ранее путевки выдавались в бумажном виде через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.