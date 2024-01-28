Получить путевку на вылов рыбы можно будет только онлайн

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МЭПР подготовило изменения в Правила осуществления любительского (спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий, сообщает Zakon.kz.
Поправка предусматривает, что для исключения выдачи путевки на любительское рыболовства в бумажном виде предлагается выдавать путевки через партнерские интернет-ресурсы ( ПИР) природоохранных учреждений.
«Путевка выдается через ПИР в форме электронного документа, при котором предоставляется онлайн заполненная путевка с чеком и электронной печатью», – говорится в документе.
Ранее путевки выдавались в бумажном виде через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.