USD 441.8
EUR 480.02
RUB 4.88
  1. Home
  2. Новости
  3. Получить путевку на вылов рыбы теперь можно только так

Получить путевку на вылов рыбы теперь можно только так

Фотография для новости Получить путевку на вылов рыбы теперь можно только так

pixabay.com

Приказом МЭПР от 14 мая 2024 года внесены изменения в Правила осуществления любительского (спортивного) рыболовства, научно-исследовательского и другого лова на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что выдача путевки на лов рыбы осуществляется посредством сервисных программных продуктов, обеспечивающих электронную покупку и формирование путевки.

Путевка выдается посредством сервиса в форме электронного документа.

Ранее в правилах указывалось, путевка выдается по устному заявлению рыболова. И выдача путевки осуществлялась через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2024 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Какие последствия ждут школьников, которые не сдадут новый экзамен по казахскому языку
Следующая новость

Возвращать деньги за оплаченную и не использованную электроэнергию потребителям будут автоматически