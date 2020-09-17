Получившие бесплатные ноутбуки семьи продают их в Интернете

Пользователи Интернета обнаружили объявления о продаже ноутбуков, которые фонд «Салиқалы Ұрпақ» передал управлениям образования Алматы и Алматинской области для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, сообщает BaigeNews.kz.

Сутками ранее блогер Бейбут Алибеков выложил в Instagram пост, что фонд «Салиқалы Ұрпақ» передал управлениям образования Алматы и Алматинской области 1000 ноутбуков для нуждающихся школьников.

После этого в сети появились объявления о продаже по крайней мере одного такого ноутбука. Продавцы открыто выставили фото с наклейкой фонда. Через несколько минут объявление удалили, однако оно осталось в архиве.

На фото отчетливо видна наклейка фонда, по которой можно безошибочно определить одну из коробок из поста Бейбута Алибекова.

По характеристике техники видно, что фонд не экономил на благотворительности – ноутбуки достаточно хорошие.

Рядом с этим объявлением было другое подобное, правда, цена была в разы выше, оно тоже провисело недолго и вскоре его удалили. Автор сначала не отвечала долгое время на звонки. Но затем все же взяла трубку.

«Нет, мы не продали ноутбук, мы его решили вообще не продавать. Оставили себе, ребенок будет пользоваться», – объяснила она.

Мы запросили комментарии в фонде «Салиқалы Ұрпақ» и управлении образования Алматы. В обеих организациях конкретных ответов не дали. Уточнили лишь, что списки нуждающихся семей фонду предоставлял акимат, и в первый день раздали только половину ноутбуков. Кроме того, в управлении образования отрицают сам факт появления этих объявлений в сети.

Напомним, в Министерстве образования распорядились раздать 400 тысяч компьютеров. для временного пользования школьникам из нуждающихся семей. Однако некоторым школьникам повезло больше – благотворительные фонды и коммерческие организации выдали учащимся компьютеры и планшеты на постоянной основе.

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