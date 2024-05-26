Получившие квартиры после паводка не забирают своих животных из костанайского приюта

Животные, которых зооволонтеры спасли во время паводка, начали возвращаться к своим хозяевам. Однако не все. Сейчас, как отмечают представители приюта, у них забрали уже больше 70 собак.

Но большая часть все еще находится в приюте. Ведь некоторые семьи жилья своего лишились, поэтому пока и забирать их некуда, а те, кто получил новые квартиры, забирать животных не будут. При этом, как отмечают в приюте, у них сейчас большие сложности не с собаками, а кошками.

«Котеек осталось невероятное количество 35-40. Собак сложно подсчитать все перемешались за это время и с нашими собаками, наши постояльцы, но повторяюсь, здесь за территорией и те, кого спасли после потопа», — говорит руководитель приюта Александра Лебединская.

В общем сейчас на территории проживает больше 150 собак. Причем разных возрастов. Есть совсем маленькие, это как их называют зооволонтеры, уже «послепотопные» щенки. Их мам спасли во время паводка и сейчас они ищут себе семьи. С ними пока сложно, потому что они требует очень много внимания.

«Основные силы сейчас — это содержать от это невероятное количество которое есть здесь и сейчас, потому что рук и сил не хватает у нас дети все болели, то есть щенки, кололи каждого, а это на каждого полтора-два часа, чтобы уколоть всех», — рассказывает руководитель приюта.

«Все-таки помощи сотни раз меньше, чем было в пиковые дни. Но это ожидаемо, ажиотаж прошел, а животные с нами остались», — делится Александра Лебединская.

Сухого корма, отмечают зооволонтеры, пока достаточно. Но запаса на будущие месяцы пока нет. Большая сложность с кормами для кошек. А еще приют ждет начала облагораживания своей территории. Александра Лебединская отметила, что глава областного центра обещал помочь им избавиться от грязи, которая всегда возникает внутри приюта во время дождя, с помощью брусчатки. Ее снимают сейчас на улицах областного центра.

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