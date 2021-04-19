Полугодовалый ребёнок выпал из окна в Костанае

Инцидент произошёл 17 апреля в Костанае по адресу улица Майлина 18. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В 17:00 часов вечера поступило сообщение, что полугодовалый малыш упал с третьего этажа на козырёк второго этажа. После сообщения о случившемся скорая помощь и бригада спасателей прибыли на место оперативно.

«По счастливой случайности ребенок остался жив: по словам спасателей, до их прибытия родители ребёнка успели спасти своими усилиями. Малыш травмы не получил, медицинской помощи оказано не было. К счастью всё закончилось благополучно, но тем не менее трагические случаи происходят из-за недосмотра родителей», — говорится в сообщении ДЧС.

Уважаемые родители:

— не оставляйте открытыми окна, если в квартире находятся малолетние дети;

— не позволяйте ребенку стоять на подоконнике;

— уберите от окон все виды мебели;

— не оставляйте детей без присмотра;

— не рассчитывайте на надежность москитной сетки!

— поставьте на окна специальные фиксаторы.

В ДЧС предупреждают внимательнее следить за детьми и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.Несмотря на пасмурность, на следующей неделе прогнозируют солнечные и теплые дни. Но с установлением практически летней погоды учащается угроза выпадения детей из окон.

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