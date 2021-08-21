Полуторагодовалая девочка 4 дня провела в лесу одна

Полуторагодовалую девочку нашли живой спустя 4 дня после исчезновения в Смоленской области РФ. Все это время она провела в лесу без воды и пищи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

На видеозаписи, предоставленной следствием, девочку, переданную на руки матери, кормят в автомобиле скорой помощи. Она самостоятельно управляется с ложкой и запивает кашу водой из бутылки.

Девочка 2019 года рождения пропала из дома утром 17 августа. В непосредственной близости от него есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Девочку искали ежедневно порядка 400 человек. На четвертый день малютку нашли в четырех километрах от дома в очень труднодоступном месте — в чаще леса, среди бурелома. Ей пришлось пережить несколько ночей в лесу, где прошел ливень и похолодало. Девочка была в сознании и сама отозвалась на голос. Ребенок истощен, на теле есть следы от укусов насекомых. После обнаружения девочку доставили в больницу.

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