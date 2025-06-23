16 июня в городе Рудный с высоты второго этажа выпала полуторагодовалая девочка. В тяжёлом состоянии она была доставлена в реанимацию Рудненской городской многопрофильной больницы. Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения Костанайской области.
Несмотря на все усилия врачей, 22 июня ребёнок скончался.
«Ребёнок поступил в крайне тяжёлом состоянии, с множественными травмами. Сразу были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению, несмотря на все принятые меры, травмы оказались несовместимы с жизнью. От имени всего коллектива выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким», — прокомментировал происшествие заведующий реанимационным отделением Костанайской областной детской больницы Генш Кирилл.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.