16 июня в городе Рудный с высоты второго этажа выпала полуторагодовалая девочка. В тяжёлом состоянии она была доставлена в реанимацию Рудненской городской многопрофильной больницы. Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения Костанайской области.

Несмотря на все усилия врачей, 22 июня ребёнок скончался.

«Ребёнок поступил в крайне тяжёлом состоянии, с множественными травмами. Сразу были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению, несмотря на все принятые меры, травмы оказались несовместимы с жизнью. От имени всего коллектива выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким», — прокомментировал происшествие заведующий реанимационным отделением Костанайской областной детской больницы Генш Кирилл.

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