Пользователей WhatsApp предупредили о предновогодней опасности

Кибермошенники предпочитают атаковать жертв в WhatsApp из-за большого числа пользователей мессенджера, что увеличивает количество потенциальных жертв. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим. Он предупредил россиян о том, что эта угроза стала особенно актуальной накануне Нового года.

«Новогодние праздники всегда сопровождаются множеством рассылок от компаний о предстоящих скидках и акциях, а WhatsApp — один из набирающих популярность каналов распространения таких сообщений. Как показывает статистика, пользователи старше 35 лет выбирают именно WhatsApp основным мессенджером для коммуникации, то есть мошенники используют это приложение еще и ввиду количества потенциальных жертв», — констатировал Косарим.

Аналитик отметил, что расчеты злоумышленников нередко оказываются верны. На бдительности россиян пагубно сказываются отсутствие общей кибергигиены, а также новогодняя спешка. Именно поэтому защищенность самих устройств не всегда влияет на сохранность данных. 90 процентов всех атак рассчитаны на негативное влияние человеческого фактора, что обеспечивается применением методов социальной инженерии.

«В канун Нового года мошенники мотивируют пользователей пересылать сообщения так же, как и в другое время — эксплуатируя человеческую жадность и инстинкт самосохранения. В случае с рассылками на тему предпраздничных скидок, речь, в первую очередь, про жадность и движущий людьми синдром упущенной выгоды», — заключил Косарим.

Ранее россиян предупредили о других опасных новогодних уловках кибермошенников. Перед Новым годом они перешли на комбинированные схемы обмана россиян. Самая популярная из них подразумевает использование не только массовых рассылок, но и подставных операторов кол-центров.

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