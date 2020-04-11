Пользователи сервиса «Кунделiк» не смогут загружать в систему файлы больше 5 мегабайт

В системе «Кунделiк» ввели ограничение – загружать на сайт можно файлы объёмом до 5 мегабайт, говорится в пресс-релизе проекта, передает informburo.kz

В течение трёх дней технические специалисты компании ночами проводили расширение серверов и систем хранения данных, улучшали работу программного обеспечения, чтобы обеспечить бесперебойный доступ.

В компании подчёркивают, что работа портала kundelik.kz напрямую зависит от скорости интернета пользователей, которые заходят через разные каналы операторов связи посредством персональных устройств.

«Каждый ответственный за обеспечение доступа к интернету должен ещё раз на своём профессиональном уровне оценить реальные скорости интернета в вашем регионе и населённом пункте», – говорится в сообщении.

Руководство портала также заявило, что готово размещать контент любых компаний, которые профессионально занимаются созданием образовательного контента, на своей площадке.

«За эти пять дней мы получили разные отзывы от учителей и родителей учащихся, и мы воспринимаем конструктивную критику, постоянно работаем над улучшением системы», – отметили разработчики проекта.

Система «Электронные журналы и дневники «Күнделік» обслуживает более 2,9 млн учеников, 2,2 млн родителей и 340 тысяч учителей в Казахстане. 6 апреля, в первый день дистанционного обучения, портал испытал повышенную нагрузку, многие пользователи не могли зайти на сайт. Проблемы, которые испытали около 20% пользователей, были также связаны с большим объёмом загружаемых в систему файлов.

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