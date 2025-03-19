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Пользователи WhatsApp в РК потеряли почти 5 миллионов тенге

— Сегодня, 13:38
Изображение для новости: Пользователи WhatsApp в РК потеряли почти 5 миллионов тенге

pixabay.com

Прокуратурой Каратобинского района Западно-Казахстанской области суду предана группа мошенников, которые занимались хищением денежных средств пользователей информационной системы «WhatsApp».

В мошеннических схемах активное участие принимал дроппер, через банковский счет которого выведены денежные средства на сумму более 4,8 млн тенге.

Среди потерпевших имеются жители Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, а также области Жетісу и г.Алматы.

В настоящее время прокуратурой Каратобинского района обвиняемые преданы суду по ч.ч.2 и 3 ст.190 Уголовного Кодекса РК.

Прокуратура напоминает, что за мошенничество предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Популярный в Казахстане мессенджер WhatsApp нередко становится инструментом мошенников. Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и параллельно организуют «сборы денег».

После взлома они рассылают сообщения друзьям и знакомым жертвы, прося занять деньги. Многие пользователи, доверяя близкому человеку, могут перевести средства на указанные реквизиты, не заподозрив обмана.



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