Пользу не приносят, кормить дорого. В Костанае владелец пары ослов отказался от животных

Как рассказывает председатель ОО «Надежда Плюс KST» Александра Лебединская, к ней обратились через знакомых люди, у которых проживали ослы. Владелец сказал, что они ему больше не нужны.

«То есть по факту — пользу не приносят, поэтому встал вопрос, что их просто не хотят кормить, то есть они бы погибли где-то от голода. Вы представьте, она еще и тельная, если бы их не кормили», — рассказывает Александра Лебединская.

Александра Лебединская рассказывает о том, как в их приюте появилась семейная пара ослов. Приехавшие подрезать животным копыта ветеринары, сообщили о том, что ослица беременна. Поэтому приняли решение отдать ее в добрые руки людям, знающим как ухаживать и принимать роды у сельхозживотных. Потому как волонтеры не компетентны в этом вопросе, ведь приют создавался для кошек и собак.

«Ему нужна нагрузка, то есть ка бы это ни было, он рабочий. Плюс им нужно заниматься как собаками, дрессировать, если им не начать заниматься, он начнет вредничать, то есть им нужно заниматься, постоянно взаимодействовать, поэтому да вот сейчас у него ежедневно есть прогулки, кормление, два-три раза мы кормим его в день», — рассказывает Александра Лебединская.

Чтобы Ёсе, так ласково-сокращенно называют осла Иосифа волонтеры, было комфортно, для него построили загон. Закупили сено. Отсутствием аппетита, к слову, ослик не страдает. Съедает тюк сена в день. В качестве лакомства дают морковку. Расширят рацион и овсом. Пристраивать куда-то или отдавать в добрые руки пока не планируют. Но в серьез обеспокоены тем, что костанайцы стали все чаще заводить животных не думая. Причины волонтеры видят в безнаказанности. То есть любой человек может завести любое животное, а потом попросту выкинуть его на улицу.

«Это существует в любом регионе, в любой стране, в которой это не регламентируется и за это нет штрафов. Понимаете если мы будем говорить о Европе, в которой штраф будет огромнейший, то есть если тебя вычислят, как владельца конкретного животного, пока у тебя нет налогов, что ты можешь содержать бесконечное количество животных и размножать их, то конечно так было и будет», -говорит Александра Лебединская.

Поэтому пока волонтерам самим приходится спасать чьих-то бывших домашних любимцев и брать ответственность за их судьбу в свои руки.

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