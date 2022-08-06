Поменяли местами. 19 руководителей организаций образования были ротированы в Костанае

В этом году Министерство просвещения ввело ротацию первых руководителей организаций образования — школ, колледжей и детских садов. Под должностное перемещение в Костанае попали 69 человек. Однако в итоге ротированы 10 директоров школ и 9 руководителей ясли-садов.

Установленные правила дают возможность некоторым руководителям отказаться от перевода на другое место работы.

«Ротация началась в первом квартале 2022 года. Предварительно была проведена большая информационно-разъяснительная работа с руководителями организаций образования, которые именно попадают под ротацию. Это те руководители, которые находятся на занимаемой должности 4 и более 7 лет. И сразу хочу сказать, если первый руководитель находится на занимаемой должности 4 года со дня назначения на должность в данной организации образования, он может отказаться от предложенной ротации и продолжить свою работу в рамках трудового договора», — говорит старший методист по аттестации и кадрам отдела образования акимата Костаная Жаналдык Амримова.

По истечению же семи лет — ротация все равно будет проведена. Часть руководителей организаций образования Костаная осталась на прежнем месте по другой причине. Ротации не подлежали те, кому осталось несколько лет до выхода на пенсию. По словам Жаналдык Амримовой, руководители организаций образования в Костанае к должностному перемещению отнеслись спокойно. Ротировались все в пределах в города. К примеру, поменялись местами руководители школы-лицея №2 и гимназии имени Горького, школ №6 и №8, №20 и №17. Произошла смена руководителей и в ряде ясли-садов. Новый директор, к примеру, появится в сорок четвертом саду, седьмом, шестнадцатом и других.

«За 30 календарных дней мы уведомили всех руководителей организаций образования, подлежащих ротации, что они будут перемещены. Об этом он были все уведомлены письменно. Ну, я так думаю, со стороны руководителей организаций вопросов не было и очень спокойно все восприняли. Соответственно, вот такая работа была проведена», — сказала Жаналдык Амримова.

С первого августа руководители организаций образования уже приступили к своим должностным обязанностям на новых местах. Однако, ротация на этом не закончилась. Процедура теперь будет проходить ежеквартально. И уже в следующем квартале новое рабочее место будет ждать еще двоих руководителей ясли-садов, проработавших 7 лет на одном и том же рабочем месте. Как неоднократно подчеркивали в Министерстве просвещения, смена организации позволит повысить эффективность работы руководителей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.