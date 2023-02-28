Помещена в психбольницу. Супругу подозревают в убийстве лисаковчанина

Ранее совершенное тяжкое преступление раскрыто в Костанайской области.
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23 февраля в ОП города Лисаковска обратилась местная жительница с заявлением о том, что она четыре месяца не видит своего брата. Он не отвечает на звонки и место нахождение его не известно.
При выезде по месту жительства следственно-оперативной группы обнаружен труп 50-летнего пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти.
Задержана 51-летняя супруга потерпевшего, которая в настоящее время помещена в психиатрическую больницу в связи с неадекватным поведением.
Начатого досудебного расследования по ч. 3 ст. 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего”.