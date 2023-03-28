Помимо ножевых ранений, сломана рука – появились подробности убийства ребенка

Подробности страшного убийства, всколыхнувшего всю страну, рассказала мама погибшего ребенка, сообщает zakon.kz.

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В интервью порталу «Патриот Караганды» она рассказала, что убийца ей не сожитель, как официально сообщалось ранее, а муж и состоит с женщиной в официальном браке.

Кроме того, стало известно, что у ребенка, помимо ножевых ранений в сердце, сломана рука.

По словам матери, когда ее мужа задержали полицейские, у него были изрезаны руки – в кустах попытался вскрыть себе вены. Также она утверждает, что на следственном эксперименте он хотел закосить под дурачка, чтобы не садиться в тюрьму, а попасть на лечение в больницу.

«Я была два дня на работе в Караганде. Я – повар в клубе. Там хорошая зарплата. Работаю только по пятницам и субботам, а также в праздничные дни. В дни Наурыза меня позвали на работу. Когда я была в Караганде, я звонила по видеозвонку и видела сына. Это было 21 марта. Больше я сына не видела и не слышала. Возможно, трагедия случилась в ночь с 21 на 22 марта», – говорит мама.

Она вспоминает, что вечером 22 марта муж ей сказал, что ходил с сыном в парк на празднование Наурыза и якобы весь день провели в парке. Женщина хотела поговорить с сыном, но муж сказал, что тот устал и уснул, и прислал видео игры с ребенком. Потом уже женщина поняла, что видео было записано давно.

«Уже 23 марта вечером я приехала в Темиртау. Позвонила и спросила: что вы делаете? Он соврал, сказав: «мультики смотрим». Хотя сына уже не было… Я сказала: «сейчас в магазин схожу, скинешь мне ключи от квартиры, чтоб я сама открыла дверь». Он сказал: «хорошо». Я пришла из магазина и стучала в дверь, потому что ключи он так и не скинул. Никто мне дверь не открывал. Я постучала соседу и спросила: «не видели мужа и сына?» Он ответил, что слышал, как полчаса назад хлопнула входная дверь».

В этот момент ей пришло сообщение от мужа о том, что он намерен выброситься с заброшенного здания, а сын дома.

«Я вошла в квартиру и увидела в комнате сына в крови. Кровь была несвежая, запекшаяся. А это значит, что он убил Женю не 23 марта, а раньше. Я потеряла связь с ребенком с 22 марта. Рука у сына сломана. Возможно, он сначала избил сына».

Тело двухлетнего малыша обнаружили в одной из квартир Темиртау 23 марта 2023 года. В убийстве подозревается 24-летний сожитель матери ребенка, который на следующий день, 24 марта, был задержан и дал признательные показания.

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