Помочь людям, а не банкам. В чëм суть закона о банкротстве и как можно будет списать долги

Разъяснительная работа по законопроекту о банкротстве физических лиц проходит в пяти городах Казахстана: Усть-Каменогорске, Караганде, Алматы, Талдыкоргане и Туркестане. Именно в этих городах, согласно подсчётам Комитета государственных доходов Минфина РК, больше всего плохих должников. Антилидер – Алматы. Больше миллиона алматинцев имеют кредиты (более 2,2 трлн тенге), почти половина из них (451 тысяча) не платили по своим долгам свыше 90 дней, передает informburo.kz

Банкротство. Что это и как воспользоваться

Вкратце напомним всё самое важное, что есть в законопроекте.

Предусматриваются два варианта безусловного прощения долгов: внесудебное банкротство физических лиц и судебное. Есть ещё третий вариант – восстановление платёжеспособности, проще говоря, отсрочка.

Внесудебным банкротством казахстанцы смогут воспользоваться при условиях, что:

долг перед банками, МФО и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП);

нет официального дохода или официальный доход не превышает прожиточный минимум (36 018 тенге);

у должника нет имущества и он сделал всё, чтобы урегулировать отношения с банком по своим долгам.

Судебное банкротство смогут применить те, у кого долгов накопилось свыше 4,9 млн тенге. Если у должника есть имущество – его продадут на торгах. Вырученные деньги отдадут кредиторам (в соответствии с установленной очередностью), а остальное спишут.

Восстановление платёжеспособности – это значит получить в суде отсрочку (до пяти лет) на оплату долгов. Для этого нужно согласие должника и кредиторов, а ещё у должника должен быть пусть и мизерный, но стабильный доход. План восстановления разрабатывается с финансовым управляющим и утверждается в суде. Кстати, услуги финансовых управляющих не бесплатные, только в случае банкротства социально уязвимых категорий граждан оплата услуг финансовых управляющих осуществляется за счёт государства.

Ещё нужно сказать, что банкротство будет с последствиями. Признав себя банкротом, человек не сможет получать новые кредиты пять лет. Повторно применить процедуру банкротства плохой должник сможет только через семь лет. В течение трёх лет после банкротства финансовое состояние банкрота будут мониторить налоговые органы. А ещё законопроектом предусмотрено обязательное прохождение курсов повышения финансовой грамотности в течение года со дня признания банкротом.

Банкротство имеет свои ограничения. Например, долги по алиментам и по возмещению вреда, причинённого жизни или здоровью, под банкротство не попадают.

Кто же хочет стать банкротом

В Алматы законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан» собрались обсудить около 200 человек, среди них финансовые и юридические консультанты, конкурсные управляющие и представители заинтересованных госорганов и банков, а также общественники, активисты и сами должники.

Истории, которые рассказывали, и вопросы, которые задавали, были не из простых.

К примеру, руководитель социального дома «Рахым» Бибинур Шералиева, рассказала про должника, который взял в кредит пять миллионов на автомобиль, но через пару лет потерял работу. В итоге банк продал его авто за один миллион, при этом все пять миллионов долга остались за должником (то, что было им выплачено, пошло в доход банка). Но и это ещё не всё.

«В регистрирующих органах эта машина числится за должником. Продав машину через аукцион, человек не смог снять её с учëта – частные судебные исполнители наложили свои аресты, которые не дают возможности новым покупателям переоформить автомобиль. Новый владелец ездит по доверенности банка уже десять лет, а налоги оформляют на собственника, – объяснила нюансы Бибинур Шералиева. – У него нет авто, есть долги перед банком, плюс налоги начисляют и бланковый остаток повесили».

Ещё одна история. Беззалоговый кредит человек погашал три года, пока не стал безработным. Кредит передали коллекторской компании и уже 15 лет коллекторы не дают спокойно жить и работать, требуют возвращения полной суммы.

Много было вопросов по кредитам, которые в буквальном смысле раздавали на остановках в начале 2000-х. Эти кредиты размером до одного миллиона тенге сейчас считаются самыми проблемными.

«Если перейти к статистике, то на сегодня только в Алматы активные кредиты в банках имеют более миллиона человек. Просрочку по платежам больше полугода имеют более 160 тысяч алматинцев. Более 14 тысяч должников переданы коллекторским агентствам. Более 230 тысяч человек имеют долги перед микрофинансовыми организациями», – рассказала заместитель руководителя управления по работе с задолженностью и несостоятельными должниками КГД МФ РК Меруерт Сисембаева и добавила, что законопроект о банкротстве физических лиц изучается с 2016 года и до сих пор не получается найти баланс между интересами должников и кредиторов.

Между тем законопроект поступил в мажилис 29 апреля текущего года и предполагается, что до конца года его примут.