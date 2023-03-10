«Помогайки» возле ЦОНов предлагают казахстанцам за деньги оформить документы на банкротство

В Комитете госдоходов обратились к гражданам, которые планируют подать заявления на банкротство.

В КГД отметили, что «помогайки» возле отдельных ЦОНов всё чаще стали предлагать посреднические услуги для оформления документов на банкротство за денежное вознаграждение, передает informburo.kz

«Внесудебное банкротство (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной процедурой. Нужно просто обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры банкротства», – подчеркнули в комитете.

Приём заявлений от граждан на банкротство стартовал 3 марта. Всего поступило 11 177 заявлений на внесудебное банкротство (10 462 – через eGov, 715 – e-Salyq Azamat).

Закон предусматривает возможность для должника восстановить свою платежеспособность через различные инструменты: процедуры внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

Заявления на применение граждане могут подать дистанционно через портал электронного правительства, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat или eGov Mobile. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 1414.

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