Обещал «сделать» водительские права. Полицейского осудили в Костанайской области

В Костанайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении М. за совершение мошенничества, неоднократно с использованием служебного положения.
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В период с октября 2021 года по 31 мая 2022 года подсудимый, являясь сотрудником полиции, за оказание содействия в сдаче практического и теоретического экзаменов для получения водительского удостоверения взял денежные средства с четверых потерпевших на общую сумму 441 000 тенге.
В ходе судебного разбирательства подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, в котором прокурор просил назначить наказание в виде штрафа в размере 4 410 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Подсудимый вину признал и поддержал процессуальное соглашение в полном объеме.
При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание — полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального и иного вреда, а также наличие малолетнего ребенка.
Отягчающих уголовную ответственность и наказание судом признано нарушение принятой им присяги.
В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом экс-полицейский признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 410 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
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