Помогите арендовать жильё. Цены на покупку и аренду квартир резко подскочили в Костанае

rusnedviga.ru
В редакцию alau.kz, на номер whatsapp, в социальные сети от костанайцев поступают сообщения с просьбой о помощи. А суть помощи в том, чтобы помочь найти квартиру в аренду. Как оказалось сделать это в Костанае сегодня очень сложно.
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Одно из сообщений было от семьи.
«Помогите найти жильё в аренду. Мы — молодая семья с двумя детьми. Дом, в котором жили, хозяйка продает. В течение двух недель не можем найти жильё в аренду. Осталась неделя или мы останемся на улице», — одно из сообщений поступивших к нам в редакцию.
Подобные проблемы изложены в комментариях под постами о жилье в различных костанайских аккаунтах.
На днях случайно в магазине был услышан разговор. Девушка в разговоре со знакомым упомянула о проблеме с жильём.
-Есть квартира?
-Нет. А что?
-Нет жилья в Костанае в аренду. Хочу снять, а квартир нет. Не знаю что делать.
На сайтах объявлений цена за однокомнатную квартиру начинается от 90 000 тенге. В агентствах по недвижимости говорят, что предложить клиенту практически нечего.
«Действительно нет квартир. Цены на аренду квартир выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Однокомнатную в 2020 году можно было снять за 50 тысяч тенге, теперь от 80 тысяч тенге плюс коммуналка. К примеру, объявление об аренде, более менее по хорошей цене, выкладывают в 7 утра, в 9 утра его уже нет. Квартиру сняли. Двухкомнатные квартиры в прошлом году были в Костанае за 70-80 тысяч тенге, а теперь 120 тысяч и выше», — говорит директор агентства вторичной недвижимости «Шахар» и первичной недвижимости «Family home» Айгуль Сеитова.
Цена за аренду трёхкомнатного элитного жилья доходит до 300 тысяч тенге. Изучаем ситуацию, вроде и общежития появились, однако, с арендой жилья очень сложно.
«Недавно сняли жильё в 4-этажке в «хрущевке» без хорошего ремонта за 100 000 тенге плюс оплата за коммунальные услуги Площадь 40 квадратов. Что касается продаж, то тут цены тоже сильно выросли. На этапе строительства квадратный метр жилья в Костанае в прошлом году стоил 165-180 тысяч тенге. Сегодня 260 тысяч. На периферии можно найти за 210-220 тысяч тенге. Застройщики говорят, что цены на строительные материалы выросли. Нет кирпича, некоторые возят кирпич из Шымкента, Орска. Цена соответственно растет», — говорит Айгуль Сеитова.
В прошлом году говорит директор агентства, вторичной жильё по цене подтянулось к первичному. Сейчас на вторичное жильё минимальный процент по ипотеке 14% и более, а на первичное от 7%. В этом году завершилась госпрограмма «Баспана хит» и если государство не примет подобную жилпрограмму, вторичное жильё сильно просядет в цене, считает Айгуль Сеитова.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области