Помогите нам

COVID-2019 в Казахстане
6440 - зарегистрированно
3256 - выздоровевших
34 - летальных случаев
79(+1) - в Костанайской области
У нас в Корейском посёлке проложили асфальт на каждой улице, и между улиц короткие проходы. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ЭТО!!!НО….
Между ул.Мичуриной и Транспортной-большой промежуток(там магазин есть) почему-то забыли про него, там просто месиво, когда таял снег, когда дожди, пройти невозможно,глина одна)) Пожалуйста, доделайте асфальт!!! Там самый большой промежуток,много людей и детей проходят
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