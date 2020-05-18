Помогите нам

У нас в Корейском посёлке проложили асфальт на каждой улице, и между улиц короткие проходы. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ЭТО!!!НО….

Между ул.Мичуриной и Транспортной-большой промежуток(там магазин есть) почему-то забыли про него, там просто месиво, когда таял снег, когда дожди, пройти невозможно,глина одна)) Пожалуйста, доделайте асфальт!!! Там самый большой промежуток,много людей и детей проходят