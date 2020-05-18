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Помогите нам

COVID-2019 в Казахстане

6440 - зарегистрированно

3256 - выздоровевших

34 - летальных случаев

79(+1) - в Костанайской области

У нас в Корейском посёлке проложили асфальт на каждой улице, и между улиц короткие проходы. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ЭТО!!!НО….
Между ул.Мичуриной и Транспортной-большой промежуток(там магазин есть) почему-то забыли про него, там просто месиво, когда таял снег, когда дожди, пройти невозможно,глина одна)) Пожалуйста, доделайте асфальт!!! Там самый большой промежуток,много людей и детей проходят
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