Помогли девушке. Спасатели Костаная освободили палец, застрявший в насадке для кондитерского мешка

Фото пресс-службы ДЧС области
В Костанайской области спасатели освободили палец девушки. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Сегодня ночью в Костанае палец 19-летней девушки по случайности застрял в отверстии от насадки для кондитерского мешка. Девушка не смогла освободиться самостоятельно.
Прибывшие спасатели аккуратно вызволили палец девушки с помощью специальных инструментов.
В дальнейшей медицинской помощи спасенная не нуждалась.
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