Помогли девушке. Спасатели Костаная освободили палец, застрявший в насадке для кондитерского мешка

В Костанайской области спасатели освободили палец девушки. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Сегодня ночью в Костанае палец 19-летней девушки по случайности застрял в отверстии от насадки для кондитерского мешка. Девушка не смогла освободиться самостоятельно.

Прибывшие спасатели аккуратно вызволили палец девушки с помощью специальных инструментов.

В дальнейшей медицинской помощи спасенная не нуждалась.

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