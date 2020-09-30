Помогли судоисполнители. Пара в Костанае снова решила пожениться

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Судебные исполнители Костаная воссоединили семью. Благодарные экс-супруги пригласили сотрудников региональной палаты ЧСИ на регистрацию своего брака.
Как говорит руководитель региональной палаты ЧСИ Несибели Басенова, это их маленькая победа в снижении числа разводов в области. У пары есть двое детей 5 и 2 лет.
«Мы очень рады, что наш труд, который, казалось бы, призван карать, наказывать, привлекать к ответственности, имеет еще и обратную, положительную сторону. Мы, прежде всего, выступаем медиаторами и к каждому случаю подходим индивидуально. Просто не всегда люди хотят слышать друг друга, сесть за стол переговоров, разложить по полочкам обоюдные претензии и постараться прийти к компромиссу. Да это в наших интересах, чтобы у нас не распадались семьи, чтобы было как можно меньшее количество алиментных дел, в которых наши судебные исполнители просто погрязли. Нынешний случай для нас очень знаменательный и показательный», — сообщила Басенова.
Бывшие супруги выразили благодарность заместителю руководителя региональной палаты Есмгельды Шодорову и судебному исполнителю по Костанайскому району Динаре Сейтжановой за их неравнодушие.
«Казалось бы это банальная семейная история. Знаете, как двойне радостно слышать, когда люди после разъяснительной работы с нами говорят об осознании того, что семья должна быть полноценной, чтобы их дети жили с мамой и папой, и что они готовы вновь пожениться и жить в полной гармонии», — отметила руководитель палаты ЧСИ.
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