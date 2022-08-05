Помощь многодетным и малообеспеченным: родители недовольны, что им дают форму и канцтовары, а не деньги

15 млрд тенге выделят из бюджета на покупку школьной формы для детей из малообеспеченных и многодетных семей, сообщает «Хабар 24».

Эта сумма рассчитана на 400 тысяч школьников, то есть на каждого ребёнка выделяется примерно 40 тысяч тенге. Однако непосредственно родители детей эти деньги не получат – их перечислят реализаторам формы, передает informburo.kz

В Жетысуской области на встрече с представителями акимата возмущённые родители попросили переводить деньги на их личные счета. Они против того, чтобы госсредства перечисляли сразу предпринимателям. По мнению мам, в магазинах одежды, куда направляет акимат, зачастую нет нужных размеров, а ассортимент школьной формы ограничен.

«Форма, которую нам выдали в прошлом году, очень плохого качества. Кофты и юбки тонкие. Ткань у одежды оставляет желать лучшего. Деньгами удобнее, можно померить и подобрать ребёнку по фигуре», – отметила жительница Талдыкоргана Маржан Кудайбергенова.

До 1 сентября в регионе планируют обеспечить всех ребят из многодетных семей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей школьной формой и канцелярскими принадлежностями. Для этого из бюджета направили более 360 млн тенге – по 25 тысяч тенге на каждого ученика. Но наличные родители не получат.

«В нашей области помощь будет оказана свыше 14 тысячам учащихся. Помощь именно материальная, в виде школьной формы и канцелярских товаров. В постановление правительства вносятся изменения относительно того, что родителям на картсчета должны быть выплачены средства в сумме минимального прожиточного минимума. Но они не вступили в силу», – сообщила и.о. руководителя областного управления образования Айжан Адамбекова.

Таким образом, пока родители будут получать социальную помощь в виде школьной формы и канцтоваров. Переводить деньги им напрямую пока не позволяет законодательство.

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