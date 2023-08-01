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Помощь окажут из двух источников. На что могут рассчитывать костанайские школьники?

Впервые возможность получить помощь в подготовке ребенка к школе у жителей Костанайской области появилась более двадцати лет назад. Спустя некоторое время инициативу поддержали и другие регионы.

Теперь акция «Дорога в школу» является республиканской и десятки тысяч семей по всему Казахстану получают помощь от меценатов, которые приобретают для школьников канцелярию, школьную форму и обувь.

«Старт дается ей первого августа, до 30 сентября сама акция «Дорога в школу». Но вообще вот эта благотворительная акция, ее сейчас уже сделали круглогодичной, то есть, если семье нужна помощь, зимой или в любой другой сезон в течении года, то тоже они, конечно, могут обратиться. Но более массовый, широкий, резонансный отклик она получает с первого августа по 30 сентября», — говорит заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль Сюндикова.

Только в этом году помощь уже получили 142 ребенка живущих в Костанайской области. Также семьи, относящиеся к категории социально-уязвимые и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать и на помощь от фонда всеобуча. Как известно, механизм ее получения изменился, если раньше вещи и канцелярию закупали отделы образования, то теперь на карт-счета родителей поступают деньги. То есть они могут закупить все необходимое самостоятельно, учитывая пожелания своего ребенка.

«Все вопросы сейчас нужно обращаться не к управлению образования, не к отделу образования, а в школы. Потому что социальный педагог каждого ребенка держит на учете, возможно вчера у этой семьи была ситуация нормальной, а сегодня они получатели АСП. Соответственно, об этом школа должна знать впервую очередь, чтобы семье своевременно можно было помочь», — отмечает Сюндикова.

В Костанайской области на эти цели из фонда всеобуча выделено полмиллиарда тенге. Этих средств хватит на оказание помощи почти тринадцати тысячам учеников региона. На одного ребенка выделяется 40567 тенге. К слову, помощь из фонда всеобуча и акция «Дорога в школу» между собой не связаны, то есть если есть необходимость, помощь окажут из двух источников. Для этого достаточно обратится в школу, которую посещает ребенок.

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