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Помощь спасателей понадобилась жительнице Костаная, чтобы снять кольцо

Фотография для новости Помощь спасателей понадобилась жительнице Костаная, чтобы снять кольцо

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области

Костанайские спасатели пришли на помощь девушке. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

Сегодня ночью одной жительнице Костаная потребовалась помощь спасателей.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области

Девушка не могла самостоятельно снять ювелирное украшение.

Спасатели за короткое время, не травмируя палец, с помощью ручного инструмента и нити сняли кольцо.

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