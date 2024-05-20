Помощь спасателей понадобилась жительнице Костаная, чтобы снять кольцо

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области
Костанайские спасатели пришли на помощь девушке. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Сегодня ночью одной жительнице Костаная потребовалась помощь спасателей.
Девушка не могла самостоятельно снять ювелирное украшение.
Спасатели за короткое время, не травмируя палец, с помощью ручного инструмента и нити сняли кольцо.
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