Помощника мошенников обязали выплатить полмиллиона тенге жителю Костанайской области, пострадавшему от действий аферистов

Иск за неосновательное обогащение удовлетворен на днях Житикаринским городским судом. Было установлено, что в марте 2023 года в один из банков поступила онлайн-заявка от жительницы города о дистанционном оформлении кредита на 1,5 миллиона тенге.

В тот же день третья часть этой суммы была переведена на счет другого гражданина. Сразу скажем, что все это сделали мошенники, которых полиции найти не удалось. Но вот владелец счета, на который поступило полмиллиона, был установлен. В его отношении и был подан иск, который он признал.

Ответчик пояснил суду, что в марте 2023 года он в Телеграмм-канале увидел объявление о том, что можно заработать деньги. Для этого необходимо открыть счет в мобильном приложении банка, что он и сделал, а затем передал пароль от приложения третьим лицам по их требованию. За это он получил 20 000 тенге. Какие операции были произведены по его счету, он не знает. Пользоваться мобильным приложением он больше не мог, так как доступа не было.

Как пояснили сотрудники костанайского областного суда, при рассмотрении дел о том, что кто-либо обогатился без оснований, но в результате преступных, мошеннических действий других людей, надо выяснить несколько обстоятельств. Прежде всего то, были ли знакомы истец и ответчик ранее, и имелись ли основания для перечисления первым второму денег.

«В свете Житикаринского дела, гражданского дела, оказалось, что между истцом и ответчиком, как таковых договорных обязательств не было, основания для того, что бы перечислить эти деньги также отсутствовали, поэтому, с учетом факта перечисления денег, который подтверждается третьим лицом, банком, суд обоснованно взыскал данную сумму, взыскание было именно со счета ответчика» , — говорит судья Костанайского облсуда Бекзат Карбенова.

То есть вернуть 500 тысяч тенге суд обязал человека, который предоставил мошенникам возможность распоряжаться своим счетом за 20 тысяч. Решение суда пока в законную силу не вступило. Как рассказали сотрудники областного суда, в этом году ими впервые был проведен анализ дел по фактам неосновательных обогащений, в связи с мошенническими действиями третьих лиц.

«В 2023 году рассмотрено 47 дел по области. Основная масса дел рассмотрена костанайским городским судом, Лисаковским, и Рудненским городским судом. Планируется и за первое полугодие анализ провести, такой же анализ, потому, что количество этих дел растет», — говорит судья Костанайского облсуда Бекзат Карбенова.

Отмечается, что из 47-и рассмотренных дел, иски были удовлетворены в 35-и случаях.

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