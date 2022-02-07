Понижение до -30. Прогноз погоды на 8-10 февраля

Ожидаются осадки, туман и гололед.

В начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона из районов Екатеринбурга и атмосферных фронтов, связанных с ней.

В связи с этим, сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра.

К концу периода на северные, восточные, центральные регионы Казахстана сместится антициклон из районов Западной Сибири, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температур, так, в северных регионах в ночные часы ожидаются морозы до 15…28 градусов, в центральных регионах 15…25 мороза, на востоке Казахстана 15…30 мороза.

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