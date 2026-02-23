USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Понижение температуры до –40°С: прогноз погоды

С 24 по 26 февраля на большей части Казахстана ожидается резкое понижение температуры. По данным синоптиков, на территорию страны будет влиять северо-западный холодный антициклон.

Под его воздействием в большинстве регионов прогнозируется прекращение осадков. Вместе с тем в страну начнут поступать холодные арктические массы, что приведёт к существенному снижению температурного фона.

Исключением станут южные области. Здесь ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя. Также прогнозируется усиление ветра, возможны гололёдные явления и туман.

В ночные часы температура воздуха составит:

  • на западе — 15–25 градусов мороза;

  • на севере и в центре — 28–37 градусов мороза;

  • на востоке — 32–40 градусов мороза;

  • на юге — от 0 до 10 градусов мороза.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности в период сильных морозов.



