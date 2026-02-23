С 24 по 26 февраля на большей части Казахстана ожидается резкое понижение температуры. По данным синоптиков, на территорию страны будет влиять северо-западный холодный антициклон.
Под его воздействием в большинстве регионов прогнозируется прекращение осадков. Вместе с тем в страну начнут поступать холодные арктические массы, что приведёт к существенному снижению температурного фона.
Исключением станут южные области. Здесь ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя. Также прогнозируется усиление ветра, возможны гололёдные явления и туман.
В ночные часы температура воздуха составит:
-
на западе — 15–25 градусов мороза;
-
на севере и в центре — 28–37 градусов мороза;
-
на востоке — 32–40 градусов мороза;
-
на юге — от 0 до 10 градусов мороза.
Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности в период сильных морозов.
