С 24 по 26 февраля на большей части Казахстана ожидается резкое понижение температуры. По данным синоптиков, на территорию страны будет влиять северо-западный холодный антициклон.

Под его воздействием в большинстве регионов прогнозируется прекращение осадков. Вместе с тем в страну начнут поступать холодные арктические массы, что приведёт к существенному снижению температурного фона.

Исключением станут южные области. Здесь ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя. Также прогнозируется усиление ветра, возможны гололёдные явления и туман.

В ночные часы температура воздуха составит:

на западе — 15–25 градусов мороза;

на севере и в центре — 28–37 градусов мороза;

на востоке — 32–40 градусов мороза;

на юге — от 0 до 10 градусов мороза.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности в период сильных морозов.

