Понижение температуры до минуса. Прогноз погоды на 7-9 сентября 

Синоптики Казгидромета распространили прогноз погоды, передает alau.kz На большей части республики, под влиянием фронтального раздела, ожидаются дожди: на севере сильный дождь с грозами.

Лишь в южных регионах погода без осадков. Ночью 8-9 сентября в Костанайской, 9 сентября в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается заморозки 2 градуса.

Температура воздуха на западе, северо-западе республики ночью 5….10 тепла, днем 14….22 тепла, на севере и в центре температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем до 13-23 тепла, на востоке ночью 7-12, днем 20….25, на юге и юго-востоке республики температура воздуха ночью 10….15, днем до 22-27 тепла.

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