USD 470.45
EUR 467.06
RUB 7.85
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Понижение температуры и грозы. Прогноз погоды озвучили синоптики

Понижение температуры и грозы. Прогноз погоды озвучили синоптики

Фото ALAU.KZ

Прогноз погоды на 24-26 августа. В западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода.

В северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, к концу недели в северных регионах ожидается понижение температуры воздуха.

Дневные температуры воздуха

  • на западе Казахстан сохранятся в пределах +27+38°С,
  • на северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха от +25+32°С до +20+28°С,
  • на севере понижение от +22+27 до +18+23°С,
  • основной фон температуры в центре и на востоке страны +18+28°С,
  • на юге +28+35°С,
  • юго-востоке +20+30°С.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Учителя зарабатывают более 400 тысяч в месяц: правда или нет?
Следующая новость

Казахстанцы продают свои депозиты