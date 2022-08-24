Понижение температуры и грозы. Прогноз погоды озвучили синоптики

Прогноз погоды на 24-26 августа. В западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода.

В северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, к концу недели в северных регионах ожидается понижение температуры воздуха.

Дневные температуры воздуха

на западе Казахстан сохранятся в пределах +27+38°С,

на северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха от +25+32°С до +20+28°С,

на севере понижение от +22+27 до +18+23°С,

основной фон температуры в центре и на востоке страны +18+28°С,

на юге +28+35°С,

юго-востоке +20+30°С.

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