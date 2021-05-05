Понижение температуры и заморозки. Прогноз погоды на 6-8 мая

Прохождение атмосферных фронтальных разделов обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики, сообщает пресс-служба «Казгидромета».

Пройдут дожди, на юго-востоке сильные, которые будут сопровождаться грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

С вторжением западного антициклона на территорию Казахстана, ожидается понижение температуры воздуха, в северной половине ночью заморозки до 3 градусов, днем до 15-20 тепла.

Юго-востоке республики сильные дожди будут способствовать значительному понижению дневных температур до 20-25 тепла.

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