Понижение температуры и заморозки. Прогноз погоды на 6-8 мая

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Прохождение атмосферных фронтальных разделов обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики, сообщает пресс-служба «Казгидромета».
Пройдут дожди, на юго-востоке сильные, которые будут сопровождаться грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.
С вторжением западного антициклона на территорию Казахстана, ожидается понижение температуры воздуха, в северной половине ночью заморозки до 3 градусов, днем до 15-20 тепла.
Юго-востоке республики сильные дожди будут способствовать значительному понижению дневных температур до 20-25 тепла.
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