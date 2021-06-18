Понижение температуры. Прогноз на 19-21 июня

В течение периода на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами, град, порывистый ветер, в центре, на северо-востоке и юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь.

Лишь западные регионы республики будут находиться под влиянием отрога антициклона с которым ожидается жаркая погода без осадков.

В северной половине республики ожидается резкое понижение температуры в ночные часы до 5-13, днем до 12-20 тепла, в южной половине понижение ночью до 10-18, днем до 18-27 тепла.

Экстремальная засуха ожидается в нескольких областях

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