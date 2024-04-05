Понижение температуры. Прогноз на выходные от синоптиков

Прогноз погоды по Казахстану на 6-8 апреля от синоптиков Казгидромета.

На большей части территории страны, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди.

В ночные часы 6-8 апреля на северо-западе, 8 апреля севере пройдут осадки — дождь с переходом в снег, усилится ветер.

Сильные дожди прогнозируются 6 апреля в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях, 6-7 апреля в Алматинской области, 8 апреля в области Ұлытау и Карагандинской области. В южных регионах ожидаются гроза, град, шквал. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.

На северо-западе и севере республики понижение температуры воздуха днем от 13-20 до 7-15 тепла. В центре и на востоке страны днем столбики термометров повысятся до 15-20 тепла.

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