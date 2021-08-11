Понижение температуры. Прогноз погоды на 12-14 августа

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Циклон с центром над Западной Сибирью по-прежнему формирует ненастную погоду в восточной половине республики.
Здесь пройдут дожди, на востоке и юго-востоке сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром.
В западной половине республики погоду будет определять антициклон из районов Новой Земли, с которым ожидается понижение температуры.
В северной, центральной и восточной части страны температура воздуха понизится ночью до 5-13, днем до 15-23 тепла, в южной части ночью до 8-18, днем до 18-34 тепла, а в западной части небольшое понижение ночью до 17-27, днем до 30-40 тепла.
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