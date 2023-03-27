Понижение температуры. Прогноз погоды на 28-30 марта 

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Западная часть территории Казахстана будет под влиянием пониженного давления, с чем прогнозируется неустойчивая погода.
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А также, с прохождением фронтальных разделов, 29 марта на севере, днем в центре, 29-30 марта на востоке пройдут осадки (дождь, снег), днем 30 марта сильный снег с низовой метелью, 29-30 марта на юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами.
По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на севере и востоке – гололед.
30 марта на севере, востоке и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха днем до 5 мороза-5 тепла.