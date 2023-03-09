Понижение температуры. Прогноз погоды от синоптиков на три дня

Быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана.

Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром и гололедными явлениями.

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9 марта на востоке и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По стране ожидаются туманы.

Значительных изменений в температурном фоне на большей части республики не ожидается, лишь в северных, центральных, восточных регионах страны в ночные часы температура понизится до 5-18 мороза.

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