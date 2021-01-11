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Понятие «базовая ставка» закрепили законодательно в Казахстане

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В Казахстане на законодательном уровне закрепили понятие «базовая ставка». Оно заменило понятие «официальная ставка рефинансирования», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. 

Сообщается, что понятие базовой ставки закрепили на законодательном уровне 1 января 2021 года. Тогда же из закона исключили термин «официальная ставка рефинансирования».

«Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики и ориентиром для установления ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики.

В этой связи с 1 января 2021 года в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени в налогообложении и таможенном регулировании, а также при задержке платежей, неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами и просроченные суммы, индексации присужденных денежных сумм, процентов за отсрочку или рассрочку уплаты таможенных пошлин будет применяться базовая ставка.

Отметим, что с 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования приравнивалось к значению базовой ставки, установленному на соответствующую дату. В этой связи замена официальной ставки рефинансирования базовой ставкой не приведет к изменению размеров уплачиваемых денежных сумм, исчисление которых ранее производилось с применением официальной ставки рефинансирования», — поясняет Нацбанк.

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