Понятие «электросамокат» прописали в стандарте Казахстана

Документ был подписан 1 июля 2022 года и сразу же вступил в силу, передаёт сайт kolesa.kz
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В новом стандарте СТ РК 3769-2022 дано толкование самому понятию «электросамокат». В частности, в нём указывается, что к электросамокатам относятся «электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя(ей), не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч».
Самокаты, разгоняющиеся выше обозначенной скорости, согласно новому стандарту, подчиняются уже техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и относятся к категории L. Причём для управления самокатами, что разгоняются быстрее 50 км/ч, нужны водительские права категории А1, как на мопед.
Расписали подробнее технические требования к электросамокатам и условия эксплуатации.
В частности, они:
- Оснащаются электродвигателем(и), батареей напряжением не более 100 В постоянного тока, зарядным устройством на напряжение не более 240 В переменного тока.
- Должны иметь деку, руль, два или три колеса, устройства освещения (фара спереди и фонарь сзади), сигнал, тормозную систему, органы управления.
- Ограничены максимальной скоростью не более 25 км/ч. А при движении задним ходом или в пешеходном режиме — не более 6 км/ч.
В стандарте отдельно сказано, что не допускается осуществлять модификацию каких-либо узлов электросамоката с целью увеличения максимальной скорости либо снятия установленного ограничения максимальной скорости.
На электросамокатах:
- Максимальный вес водителя, максимальный и, если применимо, минимальный рост водителя, а также максимальный и/или минимальный возраст водителя должны указываться в сопроводительной документации.
- Не должны перевозить дополнительных пассажиров, буксировать другие транспортные средства (в том числе электросамокаты, прицепы, полуприцепы) возить грузы.
- Передвижение осуществляется водителем только в положении стоя.
Так как у производителей есть разные конструкции электросамокатов и типы привода, в стандарте их поделили на два основных вида:
|№
|Вид электрического самоката
|Информация о двигателе
|1
|Двухосный с одним колесом на оси (двухколёсный электрический самокат)
|Привод на переднее/заднее колесо или на оба
|2
|Двухосный с одним колесом на одной из осей и двумя колесами на второй оси (трёхколёсный электрический самокат
|Привод на переднее колесо/заднюю ось или на обе оси
До этого момента обозначить электросамокаты в ПДД РК и в Адмкодексе не представлялось возможным, так как не было официального толкования, что именно относится к этим средствам индивидуальной мобильности. Судя по всему, поправки в правилах и КоАП не заставят себя долго ждать, ведь, по данным МВД РК, только с начала текущего года в стране произошло более 40 аварий с участием электросамокатов. Одна из них со смертельным исходом. Больше всего подобных ДТП происходит в Алматы.
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