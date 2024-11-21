Сегодня в Костанае первый раз в этом учебном году занятия для школьников первой смены были переведены в дистанционный формат. Причиной стал гололед. Все учащиеся с 1 по 11 класс занимались удаленно, помимо этого остались дома и студенты колледжей 1 и 2 курсов.

Понятия отмены занятий при неблагоприятных погодных условиях в Казахстане нет. Занятия переводятся в дистанционный формат. Поводом для перевода может послужить мороз, гололед и сильный порывистый ветер. Все это прописано в приказе министерства образования.

«Для нулевых и первых классов, этот показатель будет -25 градусов, при скорости ветра 5 м/с. Если температура воздуха опускается до — 27, занятия уже переводятся в дистанционный формат с 0 по 9 классы. При температуре от -30 градусов переводятся все учащиеся с 0 по 11 классы», — сообщила представитель отдела образования Костаная Умсун Бектурганова.

Специалисты отдела образования с 6 часов утра производят мониторинг погоды. При необходимости они звонят в метеослужбу, для уточнения температурных показателей. Например, сегодня был сильный гололёд, поэтому уроки для первой смены учеников с 0 по 11 классы городских школ перевели «на удалёнку». Вторая смена училась в офлайн формате, то есть в школах.

«Решение о переводе учебы в дистанционный формат принимает уже руководитель отдела образования города. Далее издается приказ, и этот приказ передается управлению образования. Помимо этого, в приказе прописан алгоритм оповещения родителей», — уточнила представитель отдела образования.

Оповещают родителей через СМИ, а также на сайте городского отдела образования. Много лет эту информацию размещают утром на канале «Алау» в программе «Разбудильник», а также на сайте Alau.kz и в наших социальных сетях. Если ребенок все таки пришел в школу, назад домой его не отправят. С ним будут заниматься до тех пор, пока родители его не заберут.

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