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Поножовщину на свадьбе устроили жители Костаная

pixabay.com

Полиция задержала шестерых жителей Костаная, устроивших драку с применением холодного оружия на свадебном торжестве, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП, ночью 1 октября в полицию поступила информация о драке возле одного из костанайских ресторанов. Во время празднования свадьбы между гостями торжества произошел конфликт, который перерос в потасовку с применением оружия.

Полицейские немедленно выехали на место происшествия, разняли и задержали шестерых дебоширов. Один из задержанных, 56-летний мужчина, признался, что в пылу схватки нанес удар ножом 27-летнему гостю свадьбы. Молодого человека с ножевым ранением доставили в больницу.

«Полиция начала сразу два досудебных расследования по ч. 1 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и по ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство». Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела. Ход расследования взяло на контроль руководство ДП Костанайской области», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В конце сентября поножовщина произошла в одном из колледжей Караганды – конфликт между студентами перерос в драку.

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