Сотрудники киберполиции в Костанайской области совместно с представителями банка пресекли попытку мошенничества, жертвой которого едва не стала местная жительница.

Женщина откликнулась на вакансию, размещённую в Facebook, — ей предложили работу в Польше с высокими доходами. В ходе переписки «работодатель» потребовал внести предоплату в размере 600 евро якобы за оформление документов.

Сотрудники киберполиции получили сигнал от бдительных специалистов банка, обративших внимание на подозрительный перевод. Благодаря оперативным действиям удалось вовремя остановить транзакцию и предотвратить потерю денег.

«Мошенники всё чаще используют соцсети для обмана, особенно под видом трудоустройства за границей. Призываем граждан проявлять бдительность и всегда проверять информацию через официальные источники», — прокомментировали в ДП области.

По данному факту проводится проверка. Полицейские призывают не переводить деньги незнакомым лицам и незамедлительно сообщать о подозрительных действиях в полицию.

С ружьем выезжать и "фигачить". Депутат о сайге Во время заседания в Мажилисе депутат Павел Казанцев удивил резким заявлением, предложив решать проблему с...

Новая очередь. Казахстанцы активно подают заявки на госжильё 170 тысяч заявок поступило на получение государственного жилья от "Отбасы банка", передаёт BAQ.KZ. Заявку могли подать...

Должники арестованы - ДГД Костанайской области Районные суды Аулиекольского и Денисовского районов назначили административный арест сроком от 1 до 2 суток...