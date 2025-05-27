Сотрудники киберполиции в Костанайской области совместно с представителями банка пресекли попытку мошенничества, жертвой которого едва не стала местная жительница.
Женщина откликнулась на вакансию, размещённую в Facebook, — ей предложили работу в Польше с высокими доходами. В ходе переписки «работодатель» потребовал внести предоплату в размере 600 евро якобы за оформление документов.
Сотрудники киберполиции получили сигнал от бдительных специалистов банка, обративших внимание на подозрительный перевод. Благодаря оперативным действиям удалось вовремя остановить транзакцию и предотвратить потерю денег.
«Мошенники всё чаще используют соцсети для обмана, особенно под видом трудоустройства за границей. Призываем граждан проявлять бдительность и всегда проверять информацию через официальные источники», — прокомментировали в ДП области.
По данному факту проводится проверка. Полицейские призывают не переводить деньги незнакомым лицам и незамедлительно сообщать о подозрительных действиях в полицию.
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