Попасть к врачу без направления терапевта разрешат казахстанцам

belta.by
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в ответ на многочисленные обращения граждан относительно длительного процесса получения услуг узких специалистов, готовятся изменить порядок оказания медпомощи на амбулаторном уровне, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Как рассказали в ведомстве, Минздрав получает множество обращений от граждан по оказанию консультативно-диагностической помощи, которая сегодня в соответствии с кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» на уровне поликлиники осуществляется через участкового терапевта (запись к профильным специалистам осуществляется после осмотра участковым врачом, при наличии показаний пациент направляется к профильному специалисту.
Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения граждан, в настоящее время министерством разработан проект приказа «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях», в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (далее — ВОП) в определенных случаях:
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
- по профилю заболевания динамического наблюдения;
- в молодежные центры здоровья;
- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и др.
Как отметила заместитель директора Департамента оказания медицинской помощи Гулнар Сарсенбаева, ВОП (врач общей практики) должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания. ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены на учет особенностей семьи.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: