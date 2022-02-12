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Попасть к врачу без направления терапевта разрешат казахстанцам

belta.by

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В Министерстве здравоохранения сообщили, что в ответ на многочисленные обращения граждан относительно длительного процесса получения услуг узких специалистов, готовятся изменить порядок оказания медпомощи на амбулаторном уровне, передает Tengrinews.kz.

Как рассказали в ведомстве, Минздрав получает множество обращений от граждан по оказанию консультативно-диагностической помощи, которая сегодня в соответствии с кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» на уровне поликлиники осуществляется через участкового терапевта (запись к профильным специалистам осуществляется после осмотра участковым врачом, при наличии показаний пациент направляется к профильному специалисту.

Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения граждан, в настоящее время министерством разработан проект приказа «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях», в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (далее — ВОП) в определенных случаях:

  • неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие;
  • оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
  • заболевания дерматовенерологического профиля;
  • приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
  • при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
  • по профилю заболевания динамического наблюдения;
  • в молодежные центры здоровья;
  • при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;
  • при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и др.

Как отметила заместитель директора Департамента оказания медицинской помощи Гулнар Сарсенбаева, ВОП (врач общей практики) должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания. ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены на учет особенностей семьи.

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